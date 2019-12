Ben je van plan om je Netflix-account op te zeggen of heb je dat onlangs gedaan? Hou je kredietkaart dan maar goed in de gaten, want hackers zijn er al meermaals in geslaagd om opgezegde Netflix-accounts te kraken en vervolgens te hergebruiken, op kosten van de originele gebruiker.

Als je je Netflix-account deactiveert, blijven je betalingsgegevens nog tien maanden lang aan je account hangen. Netflix doet dat zodat gebruikers hun account makkelijk weer kunnen heractiveren in het geval dat ze zich bedenken.

Hackers weten dat ook, en dus mikken ze op accounts die onlangs opgezegd werden. Lukt het hen om het paswoord te achterhalen – bijvoorbeeld als je hetzelfde wachtwoord voor andere diensten gebruikt en ze daar prijs hadden – dan heractiveren ze de account en veranderen het paswoord. Vervolgens verkopen ze de account voor enkele euro’s op de zwarte markt. Bijgevolg kan jij niet meer op je account en gebruikt iemand anders je account op jouw kosten.

Er zijn al heel wat mensen die daarmee te maken kregen. Zo ook Twittergebruiker Porter Plant, die niet te spreken is over de service van Netflix nadat zijn account gehackt werd.

Als je je account afzegt, kan je best meteen een verwijderverzoek indien bij Netflix. Op die manier worden ook je betalingsgegevens uit de database gehaald en maken hackers geen kans meer.

Super disappointed with my @netflix customer service experience. Our account was hacked, supposed to have been deactivated, was reactivated by hacker, and continued to use our credit card. We were told to file chargeback and @netflix would not offer refund.

— Porter Plant (@PorterPlant) October 29, 2019