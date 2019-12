The Pussycat Dolls te sexy voor Britse televisie: meer dan 400 klachten tijdens X-Factor-optreden

Vreugdemiauwtjes alom toen The Pussycat Dolls vorige week een optreden bij X-factor én een Britse tournee aankondigden. Of toch niet? Tijdens dat eerste (tv-)optreden in meer dan tien jaar hebben meer dan 400 kijkers een klacht ingediend: “Dit is totaal ongepast.”

De Amerikaanse burleskegroep The Pussycat Dolls heeft afgelopen zaterdag opgetreden tijdens de Britse X-factor, waar frontvrouw Nicole Scherzinger in de jury zit. Het was het eerste optreden in meer dan tien jaar met enkel leden van de originele Pussycat Dolls-bezetting (de bezetting werd door de jaren heen een paar keer door elkaar geschud). De show, die bestond uit een medley van oude hits en hun nieuwe single ‘React’, werd niet door iedereen gesmaakt: Britse media-autoriteit Ofcom kreeg tijdens het optreden meer dan 400 klachten binnen.

Onzedig en ondermaats

De meeste klachten gingen over het seksgehalte van de show, dat volgens de kijkers veel te hoog lag voor een gezinsprogramma dat om 20 uur ’s avonds op de buis komt. “Ik vind het niet kunnen om vijf volwassen vrouwen halfnaakt op mijn scherm te zien dansen”, zegt iemand op Twitter. Nog: “Dit is totaal ongepast. Beseft zender ITV wel dat hier ook kinderen naar kijken?” en “Waar hebben ze hun kleding achtergelaten?”

Bovendien werden ook de zangprestaties van de Dolls op de korrel genomen. Van het overduidelijke playbacken – enkel Nicole sloeg erin om soms een livenoot uit haar microfoon te persen, de rest hield hun micro zelfs niet altijd voor de mond – tot klankproblemen.

Ofcom onderzoekt naar aanleiding van de klachten of het optreden in strijd was met de uitzendregels. Bekijk het optreden hieronder en oordeel zelf: