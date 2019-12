“Horrible, no good, very bad”: democratische presidentskandidaat koopt domeinnaam slogan Trump

De democratische presidentskandidaat Tom Steyer heeft president Trump een stok in de wielen gestoken door de slogan van de domeinnaam van zijn herverkiezingscampagne te kopen.

Het overkomt niet enkel de callboys: ook de domeinnaam van Donald Trumps slogan werd ingenomen. “Keep America Great” is de logische opvolger van “Make America Great Again”, Trumps verkiezingsslogan van de presidentiële campagne van 2016. Wie nu naar keepamericagreat.com surft, kan in koeien van letters lezen dat Trump een fraudeur en een mislukking is. Je kan er ook een bumpersticker kopen met die tekst.

Koekje van eigen deeg

Trump krijgt zo een koekje van eigen deeg, want zijn campagne maakt van het kopen van domeinnamen van slogans van politieke tegenstanders een sport. In oktober kocht hij todosconbiden.com, nadat grote Democratische concurrent Joe Biden de slogan ‘Todos Con Biden’ (Spaans voor “Allen met Biden”) bedacht. “Oeps, Joe is de Latino’s vergeten”, staat daar in het Spaans en in het Engels te lezen. Tijdens de vorige presidentscampagne kocht Trump ook de website JebBush.com, destijds Trumps belangrijke Republikeinse rivaal.