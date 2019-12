Griepje? Een stomende vrijpartij kan uitkomst bieden

Het griepseizoen is in volle gang en we weten allemaal hoe vervelend het is om ziek in bed te liggen. Natuurlijk kunnen gezonde voeding en een goede hygiëne ervoor zorgen dat je minder snel de griep krijgt, maar volgens een nieuw onderzoek is er nog een andere (leukere) manier om niet ziek te worden: seks.

Het onderzoek van wetenschappers van de Wilkes University is op z’n zachtst gezegd opvallend te noemen. Seks als remedie tegen de griep, je hoort het niet elke dag. Maar toch zou een stomende vrijpartij ervoor zorgen dat je minder snel ziek wordt.

Antistoffen

De onderzoekers baseren zich daarvoor op een studie die ze uitvoerden op een groep volwassenen. Die moesten vragen beantwoorden die peilden naar de kwaliteit en de kwantiteit van hun vrijsessies. Op basis daarvan werden ze onderverdeeld in verschillende groepen en werd hun speeksel onderworpen aan een grondige analyse. Wat bleek? Hoe vaker je seks hebt, hoe meer antistoffen je lichaam aanmaakt en hoe minder gevoelig je bent voor ziektekiemen. Volgens de wetenschappers heeft dat te maken met het feit dat een goed seksleven ervoor zorgt dat je bloedsomloop gestimuleerd wordt en je meer immunoglobine A aanmaakt. Dat is een krachtige antistof die ervoor zorgt dat je minder snel ziek wordt. Seks is dus een ideale manier om de griep te voorkomen. Voel je een kriebel in je keel opkomen? Drink dan niet alleen sloten thee, maar kruip ook eens tussen de lakens met je geliefde. Baat het niet, dan schaadt het niet.