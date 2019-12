Drie puppy’s aangetroffen op wel heel akelige plaats

Een Amerikaans koppel heeft boven op een berg drie puppy’s gevonden in het karkas van een schaap. De arme viervoeters beefden van de kou en de honger, maar konden gelukkig gered worden.

Corey Holt en Kat Perry cruiseden afgelopen zaterdag met een sneeuwscooter rond Monte Cristo in West Haven (Utah). Plots zagen ze in het sneeuwlandschap een Pyrenese berghond die zichtbaar in paniek was. Het was duidelijk dat de hond niet lang geleden bevallen was, dus vermoedden Corey en Kat dat de puppy’s ergens in de buurt waren. De volgende dag gingen ze opnieuw de berg op en vonden ze drie puppy’s in het karkas van een schaap.

Schapenvlees

Het koppel vermoedt dat de moeder afgelopen zomer een kudde schapen moest beschermen tegen roofdieren. Wellicht moest ze net bevallen toen de boer haar terug kwam ophalen. Ze had al die tijd overleefd op het vlees van het schaap.

Polar

Corey en Kat hebben besloten om een van de puppy’s bij te houden. Ze hebben hem Polar genoemd. Voor de overige honden zijn ze nog op zoek naar een baasje.