Dit zijn de populairste films en series van 2019

Het einde van het jaar komt in zicht en dat betekent dat het tijd wordt voor lijstjes. Spotify liet al weten welke de meest beluisterde artiesten van het jaar waren en ook Telenet komt nu met een top drie van populairste films en series. Maak je klaar voor draken, kernrampen en dierenpret.

Anno 2019 kunnen we ons geen leven zonder films en series meer inbeelden. Na een lange werkdag is het enige wat je nog wil doen in de zetel ploffen en iets leuk opzetten. Het jaaroverzicht van Telenet Play en Play More toont de populairste prenten van het jaar.

Game of Thrones

Wat series betreft hoeft het niet te verbazen dat ‘Game of Thrones’ met de eerste plaats aan de haal gaat. Het laatste seizoen kreeg verdeelde kritieken, maar dat mag de pret niet drukken. Op de tweede en derde plaats eindigden respectievelijk ‘Chernobyl’ en ‘Geub’. In de categorie populairste films doen Nederlandstalige titels het opvallend goed. ‘Niet Schieten’ staat op een, ‘F.C. De Kampioenen 3’ op twee. De derde plaats is weggelegd voor de Disney-klassieker ‘De Leeuwenkoning’. De gemiddelde tv-kijker houdt dus niet alleen van nieuwe titels, maar weet ook een klassieker te waarderen.