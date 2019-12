Hoe houd je je leven in balans?

Het is vandaag de dag niet simpel om je leven in evenwicht te houden. Je wilt een succesvolle carrière, een druk sociaal leven, een leuke relatie, een opgeruimd huis… De combinatie is vaak uitdagend en legt veel druk op je schouders. Sarah Romotsky, Director of Healthcare bij de app Headspace, geeft zeven tips om je leven in balans te houden.

1. Ken je kracht

Je leven zal heel wat makkelijker worden eens je bepaalt wat jouw sterktes en zwaktes zijn. De dingen waar je goed in bent, doe je gewoon zelf. Voor de rest kan je hulp vragen aan collega’s of, als je zelfstandige bent, uitbesteden. Dat is uiteraard niet gratis, maar het resultaat zal beter zijn en zo kan jij je concentreren op andere dingen die je wel liggen.

2. Stel prioriteiten

Als je nog een hele waslijst aan taken wacht, kan het weleens gebeuren dat je de moed verliest. Maar meestal zijn niet al die taken even belangrijk. Stel je prioriteiten, beslis wat het belangrijkst is en doe de rest later. Het is ook niet de bedoeling dat je tot in de vroege uurtjes doorgaat met werken – daardoor zal je de volgende dag gewoon uitgeput zijn. Stel vaste werkuren in en houd je daaraan. Je hebt ook tijd nodig voor jezelf.

3. Meldingen uit

Ook al is je werkdag voorbij, de kans bestaat dat de mailtjes blijven binnenlopen. Na verloop van tijd zal je waarschijnlijk toegeven, je mail bekijken en in paniek schieten. Het is niet de bedoeling dat mensen je ’s avonds, ’s nachts of ’s ochtends vroeg kunnen bereiken, dus zet je meldingen gewoon uit. Grenzen zijn belangrijk en geven je rust in je hoofd. Die mailtjes kunnen echt wel wachten tot morgen.

4. Plan verplichte sportsessies in

Nevenactiviteiten zoals fitness of yoga moeten al te vaak plaats maken voor ‘moetjes’. Dat sporten kan wel wachten tot volgende keer, toch? Nee, maak tijd vrij in je agenda en plan je sportsessie gewoon in zoals al je andere activiteiten. Op die manier is het minder makkelijk om er onderuit te komen. Sporten bezorgt je mentale rust en die is altijd welkom.

5. Neem controle over je geest

Mentale gezondheid is minstens zo belangrijk als de fysieke variant. Leer om je eigenwaarde in te zien en investeer ook echt tijd in je mentale gezondheid. Meditatie kan helpen om om te gaan met de wereld rond je en met stress.

6. Neem tijd om tijd te maken

Evenwicht is belangrijk in het leven. Het is echt niet de bedoeling dat je twaalf uur per dag op je werk spendeert. Soms is het makkelijk om de tijd uit het oog te verliezen en als je planning dan te vol staat, maak je al snel overuren. Time daarom je meetings, taken en andere zakelijke bezigheden zodat je weet hoeveel tijd je per taak nodig hebt. Houd daar vervolgens ook rekening mee wanneer je je dagen inplant in je agenda. Zorg er vooral voor dat je naast je werk nog genoeg tijd over hebt voor je privéleven.

7. Volg je passie

Heel cliché, maar daarom niet minder waar. Hobby’s kunnen soms overkomen als tijdverlies, maar niets is minder waar. Wat je ook doet: het is altijd een nuttige bijdrage aan je portfolio. Bovendien geven dingen die je leuk vindt je energie voor andere bezigheden. En wie weet ontdek je dankzij je hobby’s wel een andere job, die je leuker vindt.