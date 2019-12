Onderneemster Bouchra Hashassi baat een succesvolle truckwasserij uit in de haven van Antwerpen. Vorig jaar rondde ze met Washville de kaap van 50.000 wasbeurten, maar ze botste onderweg ook op de nodige obstakels.

Op welk vlak ondervond je de meeste moeilijkheden?

«In het begin ging niks vanzelf, maar de grootste uitdaging voor ons was de cashflow onder controle te krijgen. Geld kwam vaak te traag binnen, terwijl er facturen betaald moesten worden. De trucksector is een specifieke markt, en onze klanten hebben procedures die gevolgd moeten worden vooraleer ze betalen. Daardoor hadden we heel lange betaaltermijnen en zit je snel door je reserves heen.»

Bij wie kon je terecht voor advies?

«Het probleem bij mij was dat ik uit een arbeidersgezin kom, en geen andere ondernemers kende aan wie ik om raad kon vragen. Iedere mentor die ik wel had, was aan minimum 75 euro per uur.»

Zijn er momenten geweest waarop je dacht: dit loopt fout?

«Ja. Op een bepaald moment hebben we beroep moeten doen op de WCO (wet op de continuïteit van de onderneming). Ik schaamde me zo diep, zelfs in die mate dat ik mensen niet durfde vertellen dat ik een onderneming had. Ik zei gewoon: ‘ik werk in een truckwash’.»

«Durf de tijd nemen om alles rustig te beschouwen»

Ondanks het woelige vaarwater waarin Bouchra Hashassi terecht was gekomen, wist ze haar zaak tot een groot succes uit te bouwen. Ze wijst aspirerende ondernemers nu op de valkuilen bij de opstart van een eigen zaak.

Welke stappen heb je uiteindelijk genomen om de cashflow op punt te krijgen?

«Ik denk dat ik vooral gegroeid ben. Nu durf ik grenzen stellen wanneer die nodig zijn. Zo hanteren we nu onze eigen betaaltermijnen. Indien we onze service willen blijven leveren, kunnen we het ons niet langer permitteren om 90 dagen te wachten op de betalingen. Als bedrijven hierover lastig doen durf ik nu ook zeggen: ‘dan zijn wij niet de juiste partners voor elkaar’.»

Heb je iemand die je helpt druk uit te oefenen op klanten?

«Voorlopig doe ik het zelf, maar wat ik wel heb nu, is één vaste adviseur. Hij is advocaat, en ik kan met al mijn vragen naar hem toe, en heb er alle vertrouwen in dat mijn belangen goed behartigd worden.»

Hoe belangrijk is het om altijd te blijven doorzetten wanneer het even tegenzit?

«Doorzetten is belangrijk, maar je moet er ook mee oppassen. Soms moet je ook een ‘helicopter view’ durven nemen om alles rustig te beschouwen. Ik zag lange tijd geen andere uitweg dan te blijven doorgaan. Ik moet overleven, ik moet overleven… Op die manier ga je er op lange termijn aan ten onder.»

Welke tip wil je aspirant-ondernemers nog meegeven?

«Zoek een juist netwerk.»