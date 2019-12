“Zeker 208 doden bij protesten in Iran”

Bij de repressie tegen de protestbeweging in Iran, die midden november van start ging, zijn er zeker 208 doden gevallen. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. In een eerdere balans had die het nog over 143 doden. Maar volgens Amnesty ligt de reële balans waarschijnlijk nog hoger. De organisatie baseert zich op “geloofwaardige informatie” die ze heeft verkregen.

De Iraanse regering rantsoeneerde midden november de benzine en verhoogde de brandstofprijzen. Reden was de economische crisis, een gevolg van de Amerikaanse sancties tegen het land. Het kwam over heel Iran tot protesten, waarbij tankstations en overheidsgebouwen in brand werden gestoken.

Vorige donderdag verklaarde de Iraanse Revolutionaire Garde dat de protesten en onrust beëindigd waren. Het was onduidelijk hoeveel doden en gewonden er bij het protest waren gevallen. De regering wilde ook geen cijfers noemen om de onrust in het land niet aan te zwengelen. Tegelijk werd de internettoegang dagenlang geblokkeerd om te vermijden dat beelden van protesten zouden circuleren.

Bron: Belga