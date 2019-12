Weerbericht: uitkijken voor ijsplekken

Deze namiddag is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten nog enkele buitjes. In de Hoge Ardennen kunnen enkele vlokken sneeuw vallen. Vooral in het westen zal de zon vaak schijnen. In de Ardennen kunnen lage wolkenvelden het zicht soms beperken. Dat meldt het KMI. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Ardennen en 8 graden aan zee. Vanavond en in de nacht van vandaag op morgen is het eerst lichtbewolkt. Geleidelijk aan kunnen zich nevel, aanvriezende mistbanken en lage wolkenvelden vormen. Plaatselijk kunnen ijsplekken zorgen voor gladde wegen. De minima liggen tussen -2 en +3 graden, afhankelijk van de opklaringen.

Morgen hangt er in bepaalde streken aanvankelijk nog nevel, aanvriezende mist of hardnekkige lage wolkenvelden. Later zou er meer ruimte kunnen komen voor de zon. Het blijft rustig, met een zwakke en veranderlijke wind. In functie van de opklaringen halen we 3 tot 8 graden.

In de nacht naar woensdag blijft het kalm en vrij koud weer. Er kunnen in vele streken weer nevel, aanvriezende mist en laaghangende bewolking gevormd worden. De wegen kunnen daardoor opnieuw glad worden. De minima schommelen tussen -2 graden en +2 graden.

Woensdag blijft het droog en zijn er mogelijk hardnekkige lage wolkenvelden in het centrum en noorden van het land. Zeker ten zuiden van Samber en Maas zou het vrij zonnig kunnen worden. Ook in het centrum kan de zon eventjes doorbreken in de namiddag. In het noordwesten, waar de zon mogelijk de ganse dag verscholen blijft achter lage wolkenvelden, wordt het mogelijk niet warmer dan 2 tot 4 graden. In het centrum en in de Ardennen liggen de maxima tussen 4 en 7 graden.

Ook op donderdag blijft het droog met op vele plaatsen een grijze hemel. In de ochtend is er, bij plaatselijke lichte vrieskou, kans op (aanvriezende) mistbanken. In de loop van de dag kunnen her en der mogelijk enkele opklaringen verschijnen. De maxima liggen tussen 0 en 6 graden, afhankelijk van de opklaringen. De wind neemt toe tot meestal matig en draait naar zuidwestelijke richtingen.

Vrijdag neemt de zuidwestenwind verder toe tot matig tot vrij krachtig. Vanaf het westen bereikt een neerslagzone ons land. Het blijft daardoor zwaarbewolkt tot betrokken met regen of buien, of in Hoog-België aanvankelijk mogelijk winterse neerslag. De maxima liggen tussen 1 graad in de Ardennen en 8 graden in het uiterste westen.

Zaterdag zorgt een zwakke mobiele wig van hogedruk tijdelijk voor droger en rustiger weer. Het zou wel meestal bewolkt blijven, met nog kans op plaatselijke buien. De maxima bereiken 4 tot 10 graden.

