Weerbericht – Het is en blijft koud

We krijgen maandag licht wisselvallig weer met opklaringen en wolkenvelden. Hoofdzakelijk in de noordelijke landshelft kunnen er een paar lokale regenbuitjes vallen. In de Ardennen blijven nevel, mist en lage wolken het grootste deel van de dag hangen. We halen maxima van 1 of 2 graden in de Hoge Venen tot 8 graden aan de kust. Er waait een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest, aldus het KMI, dat waarschuwt voor CO-intoxicatie. Deze nacht wordt het overwegend droog met lage wolkenvelden, maar hier en daar ook brede opklaringen. Er is opnieuw kans op nevel of aanvriezende mistbanken. Afhankelijk van de breedte van de opklaringen schommelen de minima tussen -1 en +3 graden. De zwakke noordwestenwind wordt later veranderlijk.

Dinsdag begint in de zuidoostelijke landshelft met veel lage bewolking die op de Ardense hoogten het zicht kan beperken. Elders verwachten we opklaringen maar kunnen er bij zonsopgang mistbanken ontstaan. Rijmplekken zijn niet uitgesloten. Overdag breekt de zon snel door in Hoog-België, terwijl het elders bewolkt blijft of wordt. De maxima liggen tussen 4 en 8 graden bij een zwakke wind uit veranderlijke richtingen.

Woensdag bepalen lage wolken en mistbanken eerst het weerbeeld in Vlaanderen, met ook kans op rijmplekken. Elders is het zonnig. In de loop van de dag verschijnen er geleidelijk ook opklaringen in het noorden en het westen. We krijgen maxima van 2 tot 7 graden bij een zwakke tot lokaal matige oostenwind.

bron: Belga