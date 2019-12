Vakbonden voeren morgenochtend actie bij Allianz Benelux

De vakbonden CNE, ACV-Puls en SETCa/BBTK organiseren morgen tussen 7 uur en 9 uur een algemene vergadering voor de deuren van verzekeraar Allianz Benelux. Dat hebben ze vanavond gemeld. Ze zullen er aan de werknemers uitleg geven over de recente ontwikkelingen en hen de kans geven om zich uit te laten over de aanhoudende problemen in het bedrijf. Al ruim een jaar hekelen de vakbonden grote problemen bij Allianz Benelux. Een enorme vertraging in bepaalde diensten brengt volgens hen een kwalitatieve dienstverlening naar de particuliere klanten en makelaars in gevaar. Dit is volgens de bonden te wijten aan een structureel personeelstekort in bepaalde diensten.

In juni klaagden de bonden met een actie aan de hoofdzetel van het bedrijf reeds het personeelstekort in bepaalde diensten aan. Er werd vervolgens een beroep gedaan op een sociaal bemiddelaar, maar dat leverde nog geen resultaat op.

Concreet eisen de bonden onder meer de stopzetting van willekeurige ontslagen en de aanwerving van vijftien werknemers voor de afdelingen met de hoogste werklast.

bron: Belga