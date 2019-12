Partijbureau Open Vld beraadt zich na paars-groene vergadering

“De vorige nota van de informateur was voor ons imbuvable. We gaan nu luisteren of er een andere startbasis op tafel ligt.” Dat verklaarde Kamerfractieleider Egbert Lachaert vanochtend voor aanvang van het partijbureau van Open Vld. Daar werden geen ronkende verklaringen afgelegd richting deze of gene coalitie. Het was vandaag uitkijken naar het standpunt van de Vlaamse liberalen nadat uitlekte dat informateur Paul Magnette afgelopen weekend een vergadering had met de paars-groene partijen en na de forse uitspraken van N-VA en CD&V. Beide partijen, die dus geen uitnodiging in de bus kregen, zeggen niet te begrijpen wat Open Vld bezielt.

Vicepremier Alexander De Croo wilde niet te veel betekenis hechten aan die vergadering. “Als men ons uitnodigt voor een gesprek, dan gaan we altijd om te luisteren. Wij zijn beleefde mensen”, luidde het. En als N-VA of CD&V de liberalen uitnodigen, “dan zullen we ook gaan luisteren”. De Gentse burgemeester Mathias De Clercq benadrukte dat Open Vld haar lijn zelf wel zal bepalen. “Het beleid van deze partij wordt niet bepaald door drama queens”, stelde Kamerlid Christian Leysen.

Opvallend was wel dat Kamerfractieleider Lachaert en Kamerlid Vincent Van Quickenborne gezamenlijk toekwamen aan de Melsensstraat. Lachaert herinnerde aan de vergadering die vorige donderdag binnen de fractie plaatsvond. “De conclusie toen was dat de nota die toen op tafel lag ‘imbuvable’ was en geen startpunt kon zijn voor onderhandelingen”, zei Lachaert. “We gaan nu luisteren of er iets veranderd is en of er een andere startbasis op tafel ligt”.

Van Quickenborne en Lachaert waren eerder voorstander van een paarsgele formule. Van Quickenborne legde geen verklaringen af, maar sloot zich aan bij Lachaert. “Hij spreekt namens de Kamerfractie”, luidde het.

bron: Belga