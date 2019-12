Bij een busongeval in het noorden van Chili zijn zondagnacht 21 mensen om het leven gekomen. Dat melden de plaatselijke autoriteiten. De dubbeldekker was ’s nachts vertrokken uit Antofagasta, op 1.200 kilometer van Santiago, en had als bestemming Ovalle. Maar al bij het verlaten van Antofagasta gebeurde het ongeval. De oorzaak zou een menselijke fout of een mechanisch defect zijn. Er vielen ook twintig gewonden, liet procureur Ricardo Castro weten.

Bron: Belga