Jacky Ickx treedt toe tot Hall of Fame van FIA

Jacky Ickx en samen met hem nog eens 28 wereldkampioenen in de uithoudingsraces (WEC en het vroegere WSC) zijn maandagavond in de Franse hoofdstad Parijs opgenomen in de Hall of Fame van de Internationale Autosportfederatie, zo maakte de FIA bekend. Zij vinden hun naam nu terug in een select clubje met daarin de 33e wereldkampioenen Formule 1 en de zeventien WRC-kampioenen. Zij werden twee jaar geleden al meteen van bij de oprichting opgenomen in de Hall of Fame, op de hoofdzetel van de FIA aan de place de la Concorde in Parijs.

“Het stemt me nog het meest tevreden dat alle generaties hier zijn: jonge en al wat oudere racepiloten”, vertelde Ickx maandag tijdens de ceremonie. “We behoren allemaal tot dezelfde familie. Dit zijn uitzonderlijke momenten. Hier moeten we allemaal samen van genieten.”

Jacky Ickx is de bekendste en meest succesvolle Belgische racepiloot aller tijden. Hij won zes keer de 24 Uur van Le Mans en is tweevoudig vicewereldkampioen Formule 1. In 1983 werd hij winnaar in Parijs-Dakar. Twee jaar geleden werd de bijna 75-jarige Ickx in Monaco al in de bloemetjes gezet voor zijn carrière. Toen mocht hij in het prinsdom een World Sports Legends Award in ontvangst nemen, dat zijn de ‘Oscars van de sport’.

