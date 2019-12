“Israëlische bezetting kostte Palestijnse economie miljarden”

De Israëlische bezetting heeft de Palestijnse economie de voorbije twee decennia jaarlijks 2,5 miljard dollar (2,3 miljard euro) gekost, of twee keer het Palestijnse begrotingstekort. Dat blijkt vandaag uit een rapport van de Verenigde Naties. Het totale verlies dat de Palestijnse regering tussen 2000 en 2017 geleden heeft wordt in het rapport geraamd op ongeveer 47,7 miljard dollar (43 miljard euro). Nog volgens het rapport hadden, als die verliezen in de Palestijnse economie geïnvesteerd waren, er over een periode van 18 jaar zowat 2 miljoen jobs gecreëerd kunnen worden, of ongeveer 110.000 per jaar.

bron: Belga