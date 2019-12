Gouden Bal – Messi alleen recordhouder met zesde Gouden Bal

Lionel Messi heeft maandagavond in het Théâtre du Châtelet in de Franse hoofdstad Parijs voor de zesde keer in zijn carrière de Gouden Bal, ’s werelds meest prestigieuze individuele voetbalprijs, in ontvangst mogen nemen. In de verkiezing haalde hij het van Virgil van Dijk en Cristiano Ronaldo. De Argentijnse aanvaller van de Spaanse landskampioen FC Barcelona laat daarmee zijn eeuwige concurrent Ronaldo achter zich. De Portugese international van Juventus won vijf keer de Gouden Bal. Op de palmares van Messi staan er nu de jaartallen 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 en 2019.

In de jaarlijkse verkiezing van het Franse voetbalmagazine France Football was de Argentijn deze keer nochtans niet de topfavoriet. De Nederlander Van Dijk van Champions League-winnaar Liverpool werd door de meeste waarnemers naar voren geschoven, maar verdedigers winnen bijna nooit – Fabio Cannavaro was na de wereldtitel met Italië de laatste in 2006 – en dat bleek in Parijs nog maar eens. Van Dijk werd dit jaar wel al verkozen tot beste speler van Europa en beste speler van de Premier League.

Op de erelijst van de Gouden Bal is Messi, die in september al de prijs voor beste speler van de wereld van de FIFA kreeg, de opvolger van Luka Modric. De titelverdediger werd deze keer niet eens genomineerd. De Kroaat van Real Madrid kreeg in 2018 de meeste stemmen van de jury, die wordt gevormd door voetbaljournalisten. Hij haalde het toen voor Cristiano Ronaldo en de Fransen Antoine Griezmann en Kylian Mbappé. Messi werd toen pas vijfde. Het was de eerste keer sinds 2007, toen de Braziliaan Kaka won, dat de Ballon d’Or niet naar Ronaldo of Messi ging.

Eden Hazard en Kevin De Bruyne geraakten maandagavond niet verder dan respectievelijk de dertiende en veertiende plaats.

bron: Belga