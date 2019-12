Gouden Bal – Megan Rapinoe wint trofee bij de vrouwen, Alisson Becker beste doelman

De Amerikaanse Megan Rapinoe (Reig FC) heeft maandagavond in het Théâtre du Châtelet in Parijs de Gouden Bal bij de vrouwen in ontvangst mogen nemen. De 34-jarige Rapinoe had een belangrijk aandeel in de wereldtitel van de Verenigde Staten. Op het WK toonde ze zich ook als voorvechtster voor gelijke behandeling van vrouwen. Ze bekritiseerde openlijk de FIFA, die in haar ogen het WK voor vrouwen niet serieus nam door op dezelfde dag de finales van de Copa America en de Gold Cup te plannen. Ze pleitte ook voor gelijke financiële behandeling van de vrouwen. Daarnaast kaartte ze sociale wantoestanden in haar land aan en was ze scherp voor president Donald Trump.

Op The Best FIFA Football Awards werd ze eind september al uitgeroepen tot beste voetbalster ter wereld. Ook op het WK werd ze tot speelster van het toernooi uitgeroepen. Op de erelijst van de Gouden Bal volgt ze de Noorse Ada Hegerberg op.

De trofee voor de beste doelman ging dan weer naar de Braziliaan Alisson Becker van Champions League-winnaar Liverpool. Hij haalde het van Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) en Ederson (Manchester City). Thibaut Courtois (Real Madrid) behoorde niet tot de genomineerden.

bron: Belga