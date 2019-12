Brand in ondergrondse elektriciteitscabine in Elsene geblust, perimeter opgeheven

De brand die maandagavond was uitgebroken in een ondergrondse hoogspanningscabine in de Kerkcxstraat in Elsene, is volledig geblust. Dat meldt de Brusselse brandweer. De veiligheidsperimeter die was ingesteld, is ook grotendeels opgeheven. Enkel in de Kerckxstraat zelf is er nog een veiligheidszone afgebakend. Gewonden zijn er niet gevallen, aldus nog de brandweer. Het vuur was rond 19.30 uur uitgebroken in de ondergrondse hoogspanningscabine. De brandweer was snel ter plaatse en stelde een veiligheidszone van 50 meter rond de cabine in, die later werd uitgebreid naar 150 meter. Omwonenden moesten in die zone binnen blijven en ramen en deuren gesloten houden. Ook moesten ventilatiesystemen uitgeschakeld worden.

Rond 21.20 uur had de brandweer het vuur volledig geblust maar het duurde nog tot 22.25 uur voor de veiligheidsperimeter opgeheven werd.

Door de brand in de hoogspanningscabine zitten de bewoners van de Graystraat, de Kerckxstraat, de Malibranstraat, de Maria-Hendrikastraat, en de Wérystraat voorlopig zonder elektriciteit. Volgens Sibelga zou dat probleem rond 23.30 uu moeten opgelost worden.

bron: Belga