Suggestie: Win 1 van de 10 Seagate Game Drives voor PS4, hét ultieme kerstcadeau voor gamers!

Vroeg of laat krijgt elke zichzelf respecterende gamer ermee te maken: een gebrek aan opslagruimte. Voor hen heeft Seagate dé oplossing. De Seagate Game Drive voor PS4, ontworpen in samenwerking met Sony, biedt snelle opslagruimte voor een omvangrijke collectie spelletjes.

Het installeren van games op een console is dan wel een makkie, je hebt er wel veel opslagruimte voor nodig. De nieuwste games worden alsmaar zwaarder en de harde schijven van de new-gen consoles zijn daar niet tegen opgewassen. Dat is trouwens het grootste punt van kritiek op de PS4 Pro, een high-end model met slechts 1 TB aan opslagruimte.

Games als ‘Call of Duty WWII’, ‘Death Stranding’ en ‘Red Dead Redemption 2’ nemen heel snel 60 GB in. Tel daar de onophoudelijke stroom aan steeds zwaardere updates bij, en die harde schijf staat snel vol. Gevolg: je moet geregeld games die je niet zoveel speelt deleten om er nieuwe te kunnen spelen. Tot voor kort was de situatie bij PS4 nog penibeler: daar kon je niet anders dan de harde schijf te demonteren en te vervangen om de opslagruimte te vergroten. Maar sinds een tijdje kan je middels een update simpelweg een externe harde schijf aansluiten.

Bliksemsnelle gamingprestaties

Seagate ontwikkelde een externe harde schijf speciaal voor de PS4: de Seagate Game Drive voor PS4. Meer nog: de schijf is niet enkel voor PS4-consoles ontworpen en heeft het PS4-logo op de cover, ze is ook gemaakt in samenwerking met Sony en dus officieel gelicentieerd voor PS4-systemen. Op de schijf is plaats voor meer dan 50 games.

De Game Drive voor PS4 heeft high-speed USB 3.0 voor bliksemsnelle gamingprestaties, alsof je rechtstreeks vanaf de interne consoleschijf speelt. En hij is speelklaar in ongeveer drie minuten: sluit gewoon de Game Drive op een USB-poort van je PS4 aan en voer de snelle, eenvoudige stappen uit. Daarna hoef je je weer een hele tijd geen zorgen maken over welke games je moet deleten om je nieuwste aanwinst te kunnen spelen.

