West Ham United en Iron Maiden ontwerpen samen voetbaltruitje

De Britse metalband Iron Maiden en voetbalploeg West Ham United hebben de handen in elkaar geslagen voor een voetbaltruitje. Dat doen ze onder het motto ‘Die With Your Boots On’, naar het gelijknamige nummer van de legendarische band. Het logo van Iron Maiden prijkt op het thuisshirt van de ploeg, op de plaats waar normaal de sponsor staat. Het shirt is vanaf morgen te koop. Het is niet duidelijk of de voetballers ook zelf in het shirt zullen aantreden.

Iron Maiden is net als de ploeg afkomstig uit het oosten van Londen. Oprichter van de band en bassist Steve Harris staat bekend als een grote fan van West Ham. Al tientallen jaren zwaait hij met de vlag van de Londense ploeg op het podium. Op zijn bassgitaar staat zelfs het logo van de club.

Ook liefhebbers van Iron Maiden dragen soms de kleuren van West Ham in het publiek. “Wanneer ik daar sta te spelen en ik fans in het publiek zie met West Ham-dingen, krijg ik kippenvel”, zegt Harris.

Steve Harris stelde de voetbaluitrusting voor samen met de Argentijnse verdediger Pablo Zabaleta. “Iron Maiden is een gigantisch icoon thuis in Zuid-Amerika. Het is fantastisch voor fans van West Ham en de band dat ze hun steun voor beide kunnen tonen”, aldus de voetballer.