Vrouwen besteden 12 euro per maand aan menstruatieproducten

Een vrouw besteedt per maand gemiddeld 12 euro per maand aan producten voor haar maandstonden. Dat blijkt uit een peiling van Intimina, een fabrikant van menstruatiecups, bij 2.000 Britse vrouwen. Op een heel leven lopen de kosten voor intieme hygiëne gemiddeld op tot 5.780 euro.

Bijna 6 op 10 deelneemsters geven toe dat ze de vinger op de knip houden om voldoende geld over te houden voor maandverbanden of tampons. Ruim 80% van de respondenten heeft al eens bespaard op andere uitgaven om toch voldoende over te houden voor menstruatieproducten.

Menstruatie-armoede

“Een grote meerderheid vindt tampons en maandverbanden veel te duur. De grote kosten van deze menstruatieproducten zorgt voor stress, dat op zijn beurt gezondheidsproblemen en een laag zelfbeeld veroorzaakt”, zegt Intimina-woordvoerster Danela Žagar.

De onderzoekers maken ook gewag van menstruatie-armoede. Dat houdt in dat vrouwen geen of te weinig geld hebben om maandverband of tampons te kopen en daarom thuis blijven tijdens hun menstruatieperiode. Bijna de helft van de bevraagde vrouwen zegt dat ze noodgedwongen een les op school of universiteit moest missen omdat ze haar regels had. En 45% geeft toe eerder van het werk te vertrekken of een afspraakje uit te stellen vanwege haar menstruatie.

Toegankelijker

De vrouwen die meededen aan de peiling zijn het roerend eens dat producten voor intieme hygiëne goedkoper en gemakkelijker toegankelijk moeten zijn. “We moeten meer van deze producten doneren aan scholen en organisaties zodat zo veel mogelijk vrouwen in nood toegang hebben tot maandverbanden, tampons en menstruatiecups”, verklaart Žagar aan Metro UK.

Tampontaks

In België zijn maandverbanden, tampons en inlegkruisjes pas sinds begin 2018 goedkoper geworden. Tot 1 januari vorig jaar werd er 21% btw geheven op deze producten. Nu is dat 6%, net zoals bij geneesmiddelen. Ook op anticonceptiemiddelen, behalve het koperspiraaltje, wordt maar 6% btw gerekend.