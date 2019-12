Vriendin van slachtoffer aanslag Londen schrijft hartbrekende brief

De beste vriendin van Jack Merrit, een van de twee dodelijke slachtoffers van de aanslag op de London Bridge afgelopen vrijdag, heeft een pakkende brief geschreven voor hem. Die deelde ze op Twitter.

Afgelopen vrijdag stak Usman Khan twee twintigers dood op de London Bridge. De aanslag werd opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). De dader, die vorig jaar was vrijgelaten uit de gevangenis, werd doodgeschoten door de politie.

Dader had workshops gevolgd bij organisatie van slachtoffer

Een van de dodelijke slachtoffers, Jack Merritt (25), was coördinator bij ‘Learning Together’, een initiatief dat zich inzet voor de herintegratie van gedetineerden. Dader Usman Khan had daar een tijdje geleden zelfs enkele workshops gevolgd.

Emotioneel eerbetoon

De beste vriendin van Jack Merrit, Hollie, schreef een emotioneel eerbetoon aan de jongeman en plaatste het op Twitter. “Mijn schat. Ik heb 24 uur in een waas geleefd. Niets houdt nog steek, niets is nog belangrijk. Ik had nooit gedacht dat ik in een wereld kon leven waarin ik een helse pijn zou voelen als ik je mooie gezicht zag, een pijn die ik nooit eerder voelde.”

“Ik ben zo verdrietig, Jack. Je was een briljante jongen. Je kon eender wat doen, letterlijk alles, maar je koos ervoor om anderen te helpen. Je verdedigde de underdog. Je deed alles wat je kon om hun stem te laten horen.”

“Het boezemt me angst in om te denken dat je stem er niet meer is. Je verstandige en gepassioneerde stem is verloren gegaan in deze chaos. Je kwam op voor mensen en nu moeten hetzelfde doen voor jou. Het was zinloos, compleet zinloos.”

“Ik zal het nooit begrijpen. Waarom zou de wereld zo’n prachtige mens van ons afnemen? Een man die vocht voor een mooi doel dat tot zijn dood leidde. Waarom gebeurt zoiets?”

“Ik probeer nog steeds om de juiste woorden te vinden. Ik wandelde gisterenmorgen langs de rivier. De lucht was zo zuiver, maar ik kon niets zien of horen en alles deed me aan jou denken. Ik zal je altijd herinneren.”

“Ik wil dat je me een knuffel geeft, me verscheurt. Ik wil dat je hier bent met je liefdevolle hart en de lach op je gezicht. Ik wil dat je pizza’s maakt, heerlijke wijn drinkt en ‘Fast Train’ uit volle borst zingt. Ik wil zoveel. Ik wilde zoveel voor jou.”

“Je leven bruiste van het plezier en je bezorgde ons zoveel blijdschap. We gingen gisterenavond naar de Punter en ik bleef hopen dat je opdaagde met je chique jas, Dr. Martens en die dekselse vaper in je hand. Ik wilde weten hoe je dag gegaan was, hoe je conferentie verlopen was. Ik wilde je er vol passie over horen praten, maar je deed het niet. Je zal hier altijd zijn, Jack.”

“Ik zal je overal meenemen. Bij alles wat ik doe, zal jij erbij zijn. Ik kan nauwelijks geloven dat ik dit zelfs op Facebook heb gezet, want je haatte Facebook. Maar mensen zouden je gekend moeten hebben.”

“Als het voelt alsof de wereld over de dood van je beste vriend praat, lijkt alles uit de hand te lopen. Ik heb geen controle over de conversaties. Mensen spreken over je terwijl ze je niet kennen, Jack.”

“Je zou ervan gehouden hebben. Maar het is moeilijk. Ik wil dat je bekend bent om wie je bent, je overtuigingen en je stem. Ik ben zo boos, Jack. Ik kan niet geloven dat ik je mijn beste vriend mocht noemen. Ik ken niet geloven dat ik het voorrecht had om geliefd te worden door jou. Ik kan niet geloven dat ik je dat niet genoeg heb gezegd.”

“Je was simpelweg de beste. Je stem zal niet verloren gaan. Jij zal nooit verloren gaan en ik zal je nooit laten vergeten. Mijn schat, mijn hart is gebroken. Jack Merritt, je verdient de wereld”, klinkt het.