Model mag niet deelnemen aan Miss World om wel heel bedenkelijke reden

Miss Oekraïne 2018, Veronika Didusenko, heeft een klacht wegens discriminatie ingediend tegen de organisatie van Miss World. Die besliste immers dat ze niet mag deelnemen omdat ze een kind heeft.

Veronika Didusenko werd in 2018 verkozen tot Miss Oekraïne. Vier dagen later werd haar titel alweer afgenomen omdat aan het licht kwam dat ze een vijfjarig zoontje heeft. Volgens de regels van Miss World mogen vrouwen die moeder zijn niet aan de competitie meedoen. Bijgevolg kan Didusenko niet deelnemen aan de wereldwijde schoonheidswedstrijd die plaatsvindt op 14 december in Londen.

Discriminatie

Het 24-jarige model laat het daar niet bij en heeft de organisatie achter Miss World aangeklaagd wegens discriminatie. “Dat is niet meer van deze eeuw. Ik wil de regels veranderen, ik wil ze uitdagen. Ik wil er zeker van zijn dat de regels voor Miss World meegaan met de tijd. De regels moeten beter de werkelijkheid van de vrouw van vandaag weergeven, van vrouwen die perfect in staat zijn om een goede balans te vinden tussen hun carrière en hun persoonlijke leven”, vertelde ze aan BBC Radio 1.

Zinloze regels

Didusenko wist op voorhand dat ze het risico liep om haar titel weer kwijt te spelen, maar dat hield haar niet tegen. “Waarom zou een vrouw uitgesloten moeten worden om mee te doen? Alleen omdat ze moeder is? Dat is toch onzin? Moeder zijn is geen enkele reden om niet-professioneel model te kunnen zijn of om mijn werk niet goed te doen. Deze regels zijn zinloos”, verdedigde ze zich.

Niet eerlijk tegenover kind

De voorzitster van de Miss World-organisatie, Julia Morley, legde vorig jaar in een interview uit dat de regel bestaat om een gulden middenweg te vinden. “Wat ik vind of wat Europa vindt, is één ding, maar de rest van de wereld kan iets anders vinden omdat ze afgaan op hun religie of andere zaken. We hebben andere gevoelens om rekening mee te houden, wat we doen is trachten een balans te vinden”, klonk het in ‘Good Morning Britain’.

Ook Angie Beasley, de directeur van de Miss England-organisatie, betwijfelde eerder of het voor een kind wel gezond is dat zijn of haar moeder de wereld rondreist door de schoonheidstitel. “Het is niet eerlijk tegenover het kind en de familie om die een jaar lang in de steek te laten terwijl de moeder de wereld afreist om geld in te zamelen voor bijvoorbeeld kinderorganisaties”, vertelde hij aan ITV.

Absolute nonsens

Didusenko is het daar niet mee eens en stelt dat haar zoon zelfs voordeel gehaald heeft uit haar titel. “Hij heeft, jong als hij is, al zoveel landen gezien. Ik vind hem veel meer ontwikkeld dan andere kinderen van zijn leeftijd. Het argument van Miss World dat ze zich bekommeren om het welzijn van de kinderen, dat is absolute nonsens voor mij”, besloot ze.