Kinderfeestje draait uit op vechtpartij tussen ouders

Het beloofde een mooie dag te worden in de indoorspeeltuin van het Nederlandse Vught. Er stond immers een kinderfeestje op het programma. Tot 20 ouders roet in het eten gooiden met een enorme vechtpartij. Zelfs de politie kreeg de situatie met moeite onder controle.

In totaal waren drie politie-eenheden nodig om de vechtende ouders uit elkaar te krijgen. Wijkagent Marcel de Rouw was ter plaatse. “De aanleiding zou bemoeienis van ouders over elkaars kinderen zijn”, vertelt hij. “De sfeer was gespannen. Uit voorzorg hebben we versterking opgeroepen, vooral vanwege de kinderen. Dan ben je extra voorzichtig maar gelukkig was het snel weer rustig.”

Een ouder die het gevecht vanop een afstandje volgde, zag hoe een moeder het kind van iemand anders sloeg. Zo zou de ruzie echt ontstaan zijn.

Gelukkig hebben de kinderen geen trauma’s overgehouden aan het tumult op het feestje: “We zijn niet bang geweest en komen zeker nog een keer terug. Iedereen mocht een cadeautje uit de ‘schatkist’ kiezen”, zegt een kind.

Bron: Het Laatste Nieuws