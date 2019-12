Hoe je ecologisch kan samenleven: “De stad is een urban jungle waar ik mijn draai niet vind”

Meer dan acht op de tien Vlamingen die deelnamen aan de klimaatenquête van de overheidsdienst Volksgezondheid vragen een dringende aanpak van de klimaatverandering. In Sint-Katelijne-Waver woont met de Weegbree een groep mensen die proberen om het probleem zelf aan te pakken. De ecologische gemeenschap past al jaren innovatieve en duurzame technieken toe om het verschil te maken voor ons klimaat.

Een natuurlijk paradijs is het, de ecologische gemeenschap Weegbree in Sint-Katelijne-Waver. De herfst heeft er zijn vruchten afgeworpen, want het magisch tafereel is nu omringd door bladeren en straalt een warme sfeer uit. Op deze plek wonen een tiental mensen die lokaal telen en leven. Zo weinig mogelijk consumeren en zo veel mogelijk delen is hier de boodschap.

Bewoner Til Roose (28) wacht ons op aan de oprit van de gemeenschap. “Welkom in de Weegbree! Hebben jullie het gemakkelijk gevonden?”, vraagt Til. Mijn Belogodyssee-partner Aude en ik zijn zeker drie keer verkeerd gereden. We kwamen bovendien op het geniale idee om een lifter mee te nemen en hebben haar, zonder veel na te denken, op een minder strategische plek afgezet. Dat was niet onze slimste zet. “Het was een vlotte weg naar hier, ja”, zeggen Aude en ik bijna samen.

Til brengt ons meteen naar de gemeenschappelijke ruimte en toont ons een zelfgemaakte rocketstoof. “De stoof is gebouwd uit leem dat hier onder de grond groeit en de warmte verspreidt zich via buizen onder de banken, dus als wij hier vergaderen heeft iedereen een warme poep”, vertelt hij enthousiast. Het ijs is meteen gebroken.

Lokaal initiatief

De Weegbree draagt bij tot het klimaat door innovatieve technieken toe te passen. Zo heeft de gemeenschap een systeem bedacht om op een natuurlijke manier water te zuiveren. “Het stroomt door leidingen naar de beek in onze tuin. Mijn huisgenoot heeft er speciale planten neergezet die het water filteren”, vertelt Til. Aan het begin van de beek ziet het water troebel, maar vijf meter verder is het glashelder. “Willen jullie een glas van onze bron drinken?”, vraagt hij. Aude is meteen verkocht.

De buur en het bestuur

De Weegbree ligt in een chique omgeving met veel traditionele gezinswoningen, maar de alternatieve gemeenschap slaagt er toch in om de buurt bevriend te houden. Noralie Neyman (29) woont al vijf jaar in de Weegbree en organiseert af en toe activiteiten voor de omgeving. “Wij geven cursussen of organiseren een oogstfeest om onze buren te betrekken bij onze gemeenschap die ook een vzw is”, vertelt ze opgetogen.

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver, dat geheel uit N-VA-leden bestaat, steunt het lokaal initiatief. “Zij geloven in ons transitieproject waarbij we deze plek steeds doorgeven aan nieuwe bewoners die de Weegbree levend willen houden”, zegt Noralie. “We hebben onlangs zelfs in de cultuurraad gezeteld.”

Urban jungle

Til Roose ademt eens goed in en uit en zegt dat het hier een sprookje is om door te wandelen. “In het verleden heb ik altijd in de stad geleefd”, vertelt hij. “Als ik nu terugga, probeer ik er diep adem te halen, maar dan voel ik mijn keel dichtslibben.” Hij woont nog maar een maand in de Weegbree, maar ziet zichzelf niet snel terugkeren. “De stad is voor mij een urban jungle waar ik mijn draai niet vind. Ik word er gek omdat ik mij verplicht voel om steeds te consumeren. Een mens heeft nochtans echt niet veel nodig om gelukkig te zijn.”

Wie ben ik?

Belgodyssee is een initiatief van de VRT, de RTBF en het Prins Filipfonds, in samenwerking met Metro enÉditions de l'Avenir, en met de steun van de Kanselarij van de Eerste Minister. De jaarlijkse reportagewedstrijd bevordert de samenwerking tussen jonge journalisten in spe uit de verschillende gemeenschappenvan ons land, die in tweetalige duo's werken. Tijdens deze editie belichten ze positieve initiatieven in destrijd tegen de klimaatverandering.