WB alpijnse ski – Matthias Mayer wint super-G in Lake Louise

Matthias Mayer heeft zondag de super-G in Lake Louise gewonnen. De 29-jarige Oostenrijker was al vier keer tweede in het Canadese ski-oord en mocht nu eindelijk het hoogste trapje op. De Italiaanse topfavoriet Dominik Paris werd op 40 honderdsten tweede. De Oostenrijker Vincent Kriechmayr en de Zwitser Mauro Caviezel deelden op 49 honderdsten de derde plaats. Voor de regerende olympische kampioen is het de zesde wereldbekerzege, de derde in een super-G. Drie keer was Mayer de beste in een afdaling, discipline waarin hij in 2014 olympisch goud pakte. Met de zege van Mayer kwam er een einde aan de Noorse heerschappij in Lake Louise. Sinds 2011 werd de super-G er telkens gewonnen door de inmiddels gestopte Aksel Lund Svindal of door diens landgenoot Kjetil Jansrud.

In de wereldbekerstand neemt Mayer de leiding. Na 4 van 44 proeven heeft hij één punt voor op Paris. De Duitser Thomas Dressen, zaterdag winnaar van de afdaling, is op 35 punten derde.

bron: Belga