Vélo d’Or 2019 is voor Julian Alaphilippe

Julian Alaphilippe heeft zondag de velo d’Or 2018 gewonnen. In een door Vélo Magazine uitgevoerde poll bij wielerjournalisten (1 per land) kreeg de allrounder van Deceuninck – Quick-Step de voorkeur op de Colombiaanse Tourwinnaar Egan Bernal en de Sloveense Vueltawinnaar Primoz Roglic. De 27-jarige Alaphilippe is pas de tweede Fransman op de erelijst, waarop hij de Spanjaard Alejandro Valverde opvolgt. In 1995 kreeg Laurent Jalabert de trofee overhandigd. “Loulou” boekte twaalf zeges in 2019, met daarbij de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Waalse Pijl. In de Tour de France won hij twee etappes en droeg hij veertien dagen lang de gele trui. Vorige maand werd hij in een referendum van Het Nieuwsblad al tot Internationale Flandrien verkozen.

“Ik ben heel blij met mijn seizoen en deze prijs is een fantastische manier om het af te sluiten”, verklaarde Alaphilippe. “Het was een onvergetelijk jaar, met veel mooie momenten. In maart won ik mijn eerste monument, in juli reed ik in het geel door mijn land. Zonder mijn ploegmaats was het allemaal niet mogelijk geweest, ik zit in een uitzonderlijk team.”

Philippe Gilbert is de laatste Belg die de Vélo d’Or kreeg (2011). Ook Tom Boonen (2005) en Johan Museeuw (1996) hebben hem in de prijzenkast.

bron: Belga