Tien jaar Verdrag van Lissabon aftrap voor Charles Michel als Europees Raadsvoorzitter

Een familiefoto en een korte ceremonie in het Huis van de Europese Geschiedenis voor de tiende verjaardag van het Verdrag van Lissabon. Dat waren de eerste officiële activiteiten van Charles Michel als voorzitter van de Europese Raad, waar hij de Pool Donald Tusk vervangt. “Vandaag doen we meer dan naar het verleden kijken. Wij vieren een nieuwe start met veel enthousiasme en hoop”, verklaarde de gewezen Belgische premier, geflankeerd door de voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die eveneens op 1 december start, het hoofd van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde en David Sassoli, de voorzitter van het Europees Parlement die in juli verkozen werd.

“Het is de uitgelezen plaats om de Europese werven herop te starten (…) Het feit dat de vier instellingen hier vandaag bijeen zijn is het bewijs van een nieuw seizoen”, vond de parlementsvoorzitter. Ursula von der Leyen riep op tot een sterkere Unie die nog meer geëngageerd is voor het milieu: “Het is onze verantwoordelijkheid om een sterkere Unie achter te laten dan degene die we geërfd hebben”, verklaarde ze.

Het Verdrag van Lissabon, dat op 13 december 2007 getekend werd en op 1 december 2009 van kracht werd, wijzigt de institutionele architectuur van de Europese Unie met onder meer de oprichting van de Europese Raad, samengesteld uit de staats- en regeringsleiders van de lidstaten van de Europese Unie.

bron: Belga