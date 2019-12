Sneeuw in de Ardennen, elders droog

Ten zuiden van Samber en Maas valt er vannamiddag (smeltende) sneeuw. Elders in het land blijft het droog met vaak heel hoge wolken, maar vooral in het noorden en westen soms enkele opklaringen. De maxima schommelen rond de 0 en +1 graad in de Hoge Ardennen, 3 graden in het centrum en 6 graden aan zee. Dat zegt het KMI. In het zuidoosten van het land blijft het zondagavond sneeuwen. In andere streken blijft het droog met soms brede opklaringen. In de loop van de nacht is er in het uiterste westen kans op enkele buien, elders blijft het droog. Lokaal is er kans op mist die kan aanvriezen. De minima liggen tussen -4 graden in de Hoge Venen, rond het vriespunt in het centrum en tot +5 graden aan zee.

Maandag begint met lage wolken en aanvriezende mist. Overdag komen er opklaringen en wolkenvelden, met hoofdzakelijk in het noorden nog enkele buitjes. In de Ardennen kan het overwegend grijs en mistig blijven. Maxima tot 2 graden in de Hoge Venen en 8 graden aan de kust.

In de nacht op woensdag blijft het overwegend droog met lage wolkenvelden, maar ook opklaringen. Er is opnieuw kans op nevel of aanvriezende mist. De minima schommelen tussen -1 en +3 graden.

Ook dinsdag eerst kans op lage wolken en aanvriezende mistbanken, maar overdag verschijnen er al snel opklaringen in Hoog-België, bij maxima tussen 4 en 8 graden. Woensdag zetten lage bewolking en mist opnieuw in Vlaanderen de dag in, elders is het zonnig. In de loop van de dag verschijnen er langzaamaan ook opklaringen in het noorden en het westen. We krijgen maxima van 2 tot 7 graden.

Donderdag is het in het westen en het centrum grijs met kans op aanvriezende mistbanken. Elders zijn er opklaringen. In de loop van de dag kunnen er ook opklaringen komen in het westen, maar blijven in het centrum lage wolken het weer bepalen. Maxima tussen 0 en 6 graden.

Vrijdag wordt het zwaarbewolkt. Een regenzone beïnvloedt het westen en het noordwesten. Elders kan er een bui vallen en eventueel wat sneeuwvlokken in Hoog-België. Maxima van -2 graden in de Ardennen tot 8 graden aan zee.

bron: Belga