Scholen dicht en voetbalmatchen afgelast wegens smog Iran

Scholen zijn gesloten in Teheran en andere grote steden van Iran wegens zware luchtverontreiniging, zo hebben het bureau van de gouverneur van Teheran en het ministerie van Onderwijs gemeld. Ook mogen vrachtwagens niet rijden in de grote steden en moesten verscheidene voetbalwedstrijden zondag worden afgelast. Het ministerie van Gezondheid vraagt kinderen en ouderen binnen te blijven.

Luchtvervuiling is al jaren een groot probleem in Iran. Het ministerie van Gezondheid zegt dat elk jaar duizenden mensen sterven als gevolg ervan. Bij gebrek aan openbaar vervoer en door de lage benzineprijzen gebruiken veel Iraniërs de auto om zich te verplaatsen. Scholen worden regelmatig gesloten wegens luchtverontreiniging in grote steden. Zondag is een werkdag in Iran.

Bron: Belga