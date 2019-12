Protest Irak – Manifestanten stichten opnieuw brand aan Iraans consulaat in Irak

In de Iraakse stad Najaf hebben manifestanten voor de tweede keer in minder dan een week brand gesticht aan het Iraanse consulaat, zo hebben ooggetuigen gemeld. In de zuidelijke stad is het nog steeds onrustig. Woensdag hadden de manifestanten hetzelfde gebouw al in brand gestoken.

De spontane sociale beweging in Irak trok zich op gang op 1 oktober. Demonstranten willen dat de regering aftreedt, het parlement ontbonden wordt en vragen meer algemeen om een herziening van het politieke systeem en een hernieuwde bestuursklasse. Beloftes van hervormingen door politici hebben de veelal jonge betogers niet kunnen sussen.

Velen onder hen richtten ook hun pijlen op Iran, dat nauwe banden onderhoudt met de machtige politieke partijen en de door de overheid gesteunde milities in Irak sinds de val van dictator Saddam Hoessein.

Het Iraakse parlement heeft zondag het ontslag van de regering van Adel Abdel Mahdi aanvaard. De voorzitter van het parlement zei dat hij aan de president zou vragen een nieuwe premier aan te duiden.

Bron: Belga