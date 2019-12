In Verviers heeft zich zondagochtend rond 4.30 uur een ontploffing voorgedaan in een gebouw op de place du Martyr. Dat meldt de lokale hulpverleningszone (Vesdre-Hoëgne & Plateau). Het zou gaan om het gebouw waar het café ‘Au Globe’ gevestigd is. Wat precies de oorzaak is van de explosie, is nog niet bekend. “Op het eerste gezicht lijkt alleen het gebouw waar de ontploffing zich voordeed geraakt”, aldus de brandweer.

Uit voorzorg is een ambulance ter plaatse gestuurd.

bron: Belga