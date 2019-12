Nieuwe gezichten van Europa vieren aantreden met verjaardagsfeestje verdrag van Lissabon

Met Ursula von der Leyen en Charles Michel zijn zondag de nieuwe voorzitters van de Europese Commissie en de Europese Raad in dienst getreden. De nieuwe boegbeelden van de Europese Unie vieren hun aantreden met een feestje: de tiende verjaardag van het verdrag van Lissabon. Omstreeks het middaguur blazen Michel en von der Leyen verzamelen aan het Huis van de Europese Geschiedenis in het Brusselse Leopoldpark. Ze krijgen er het gezelschap van de al eerder aangetreden voorzitters van de Europese Centrale Bank en het Europees Parlement, Christine Lagarde en David Sassoli. De vier nieuwe gezichten van de Europese Unie zullen een bezoekje aan het museum brengen en nadien een kort statement houden over de tiende verjaardag van de inwerkingtreding van het verdrag van Lissabon.

Michel heeft zijn nieuwe job aan dit Europese verdrag te danken. Met dat verdrag werd immers een vaste voorzitter voor de Europese Raad in het leven geroepen. Herman Van Rompuy beet tien jaar geleden de spits af, vijf jaar later werd hij afgelost door de Pool Donald Tusk. De voornaamste opdracht van Michel bestaat erin de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten op dezelfde lijn te krijgen over de grote uitdagingen, zoals klimaatverandering, migratie, de eurozone, de begroting en institutionele hervormingen.

Het stond niet in de planning dat Michel en von der Leyen op dezelfde dag aan de slag zouden gaan. De Duitse christendemocrate had eigenlijk al begin november Jean-Claude Juncker moeten aflossen in het Berlaymontgebouw, maar het aantreden van haar Commissie liep vertraging op nadat het Europees Parlement drie kandidaten had afgewezen. Uiteindelijk kreeg het nieuwe dagelijks bestuur van de EU woensdag dan toch het vertrouwen van een ruime meerderheid van de volksvertegenwoordigers. In die Commissie is de Belg Didier Reynders bevoegd voor Justitie. Hij neemt dinsdag voor het eerst deel aan de tweemaandelijkse bijeenkomsten van de Europese ministers van Justitie.

Von der Leyen heeft de strijd tegen klimaatverandering en de transitie naar een groene economie uitgeroepen tot één van de belangrijkste werven van haar vijf jaar durende voorzitterschap. Om dat te onderstrepen, woont de Duitse maandag de openingszitting van de VN-klimaatconferentie in Madrid bij. Op 11 december presenteert ze haar plannen voor een European Green Deal. Een dag later start de eerste Europese top van staatshoofden en regeringsleiders onder de hoede van Michel. Klimaatverandering staat ook daar hoog op de agenda.

bron: Belga