Moord op Maltese journaliste – Premier bevestigt te zullen opstappen in januari

De premier van Malta, Joseph Muscat, bevestigt zondag dat hij zal opstappen. Hij is onder druk gekomen naar aanleiding van het onderzoek naar de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia. Hij neemt ontslag na 12 januari, eens zijn regerende Arbeiderspartij een nieuwe leider heeft gekozen. Dat zei hij in een televisietoespraak. Muscat kwam steeds meer onder druk te staan, omdat regeringsleden uit zijn naaste omgeving werden gelinkt aan het onderzoek naar de moord. Bronnen uit zijn partij hadden eerder al gemeld dat Muscat zijn ontslag zou aankondigen. Zijn partij kwam in spoedzitting bijeen op zondag.

In de Maltese hoofdstad Valletta kwamen zondag nog duizenden mensen op straat om het onmiddellijke ontslag van Muscat te eisen.

Caruana Galizia werd op 16 oktober 2017 in haar auto opgeblazen. De toen 53-jarige journaliste had onder meer onderzoek gedaan naar corruptie bij de regering en zakenlui op Malta.

Bron: Belga