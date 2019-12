Minstens tien doden bij aanval op protestantse kerk in Burkina Faso

Bij een aanval op een protestantse kerk in het oosten van Burkina Faso zijn minstens tien gelovigen, onder wie kinderen, om het leven gekomen. Dat is uit veiligheidsbronnen vernomen. De slachtoffers woonden de misviering bij in de kerk in Hantoukoura, in de gemeente Foutouri aan de grens met Niger. De aanval gebeurde door een tiental zwaarbewapende individuen. Volgens een veiligheidsbron schoten ze de gelovigen koelbloedig dood, onder wie ook de pastoor en kinderen.

Volgens een andere veiligheidsbron vielen er 14 doden, allen mannen. De aanvallers vluchtten weg met motorfietsen.

De aanvallen tegen kerken of religieuze christenen in Burkina Faso zijn sterk toegenomen. De aanvallen worden toegeschreven aan jihadistische groepen. Op 24 mei kwamen vier gelovigen om bij een aanval op een katholieke kerk in Toulfé. Op 13 mei werden vier katholieken gedood tijdens een religieuze processie in Zimtenga, ook in het noorden van het land. De dag voordien vonden zes mensen onder wie een priester, de dood in een aanval tijdens de mis in een katholieke kerk in Dablo.

Sinds de aanvallen in het noorden van Burkina Faso begonnen vier jaar geleden, zijn ook meerdere imams om het leven gebracht door jihadisten.

Bron: Belga