Mathieu van der Poel wint ondanks val opnieuw

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft de 6e editie van de Zilvermeercross, op en rond het Provinciaal Domein van Mol, gewonnen. De Nederlander zette in de slotronde, na een val, een solo op en rondde die netjes af. Tweede werd Tom Meeusen voor David van der Poel waardoor het hele podium bezet werd met renners van Corendon-Circus. Thijs Aerts legde beslag op plaats vier voor Wietse Bosmans. De Zilvermeercross is een losse cross en ressorteert onder geen enkel klassement. Het was Thijs Aerts die de kopstart nam. Achter hem volgden de broertjes David en Mathieu van der Poel en de rest van het pak. Bij het ingaan van de tweede ronde had zich een kopgroep gevormd met zes renners. Dat waren David van der Poel, Thijs Aerts, Mathieu van der Poel, Jim Aernouts, Tom Meeusen en Wietse Bosmans. Thijs Aerts kende een minder moment en werd voor het intrekken van de derde ronde opgeraapt door Yannick Peeters, de Spaanse kampioen Felipe Orts en Dieter Vanthourenhout.

Na 17 minuten mocht Mathieu van der Poel al een eerste keer achterom kijken waar de tegenstand vertoefde. De wereldkampioen hield wat in waardoor Jim Aernouts en Tom Meeusen opnieuw konden aansluiten. Dat voorbeeld zouden ook nog David van der Poel, Wietse Bosmans, Thijs Aerts, Yannick Peeters, Dieter Vanthourenhout, Nicolas Cleppe en Felipe Orts volgen. Bij de passage aan het meer trok David van der Poel fiks door. Jim Aernouts bleef zitten op de tweede plaats terwijl Mathieu van der Poel op een derde stek alles netjes controleerde. Aernouts kende een moeilijk moment in het zand waardoor Mathieu in een ruk naar zijn oudere broer David flitste. De wereldkampioen nam resoluut de leiding en speelde derny voor David van der Poel. Achter hen sloegen Wietse Bosmans, Tom Meeusen en Jim Aernouts de handen in elkaar. Mathieu van der Poel slaagde erin de hele zandstrook al fietsend af te werken waardoor hij een kloof sloeg op David.

De wereldkampioen hield op drie ronden van het einde in en wachtte zijn broer weer op. De twee bleven elkaar gezelschap houden terwijl achter hen Wietse Bosmans, Tom Meeusen, Jim Aernouts en Thijs Aerts volgden. Mathieu van der Poel ging in de zandstrook voor het ingaan van de slotronde echter overkop waardoor Tom Meeusen en Thijs Aerts plots weer konden aansluiten. David van der Poel zakte terug naar de vierde plaats. Jim Aernouts en Wietse Bosmans streden voor de vijfde plaats. Mathieu van der Poel herstelde zich meteen en ranselde alle tegenstand opnieuw van zich af. Hij pakte meteen zijn negende zege van het seizoen op evenveel crossen. Tom Meeusen werd tweede voor David van der Poel.

bron: Belga