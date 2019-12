Op de zeventiende speeldag in de hoogste nationale voetbalafdeling heeft Standard zondag de drie punten thuis gehouden tegen hekkensluiter Cercle Brugge. Dat gebeurde wel pas in blessuretijd. Invaller Felipe Avenatti scoorde de 2-1 in de 92e minuut. In de 28e minuut had Selim Amallah de Rouches op voorsprong gebracht. Johanna Omolo scoorde de 1-1 een kwartier voor tijd.

Standard blijft tweede in de stand, op zes punten van Club Brugge.

.

bron: Belga