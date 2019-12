Jupiler Pro League – Charleroi en Zulte Waregem houden de drie punten thuis

Charleroi heeft Waasland-Beveren zaterdag met 2-0 opzij gezet. Kaveh Rezaei was goed voor de twee doelpunten en komt met zijn ploeg naast Antwerpen op een voorlopige gedeelde tweede plaats in het klassement. Ook Zulte Waregem heeft de drie punten thuisgehouden. Het was met 1-0 te sterk voor Eupen en springt zo over KV Mechelen naar de zesde plaats. De 2-0 zege van Charleroi score stond al na een helft op het bord. Lucas Pirard duwde een schot van Ali Gholizadeh in de voeten van Rezaei, die de bal vanuit een scherpe hoek in doel gewerkt kreeg. Na 39 minuten mocht de Iraniër zijn tweede van de avond maken na voorbereidend werk van Mamadou Fall. Waasland-Beveren was niet echt in staat om te reageren en buiten een schot op de paal van Matthias Verreth kwam het niet meer dicht bij de aansluitingstreffer.

Zulte Waregem heeft de drie punten te danken aan een mooi doelpunt van Gianni Bruno. De Belg krulde de bal van buiten de zestien netjes in de verste hoek (23.). Wel zag de thuisploeg Olivier Deschacht net voor rust geblesseerd uitvallen. Eupen probeerde wel en geraakte aan een aantal kansen, maar kon die niet omzetten in een gelijkmaker.

Bron: Belga