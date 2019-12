Inbraak in Stasi-museum in Berlijn

In het Stasi-museum in Berlijn heeft zich een inbraak voorgedaan. Daarbij zijn medailles en juwelen gestolen, aldus de politie in de Duitse hoofdstad. Het museum dat dienstdoet als een herinneringscentrum voor het politieke systeem van het gewezen Oost-Duitsland, reageerde niet. Op de website staat wel dat het museum maandag gesloten zal blijven.

Volgens de politie braken de dieven binnen op de eerste verdieping. Ze sloegen daarbij een venster stuk. Werknemers ontdekten stukgeslagen glazen kasten en verwittigden de politie.

De inbraak gebeurde enkele dagen nadat twee dieven waren ingebroken in het museum Grünen Gewölbe in Dresden en een reeks juwelen hadden buitgemaakt.

