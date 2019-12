Federale formatie – “Magnette heeft zichzelf benoemd tot formateur”

N-VA-voorzitter Bart De Wever is niet te spreken over de ontmoeting die informateur en PS-voorzitter Paul Magnette zaterdag heeft georganiseerd met de zes paars-groene partijen. “Paul Magnette heeft zichzelf bevorderd tot formateur en de paars-groene partijen zijn hem daarin gevolgd”, luidt het zondagavond in een reactie. Maar De Wever voegt eraan toe dat de N-VA bereid blijft “het initiatief te nemen om gestalte te geven aan het beleid dat dit land nodig heeft”. De Wever vindt het “gezien de barslechte voorstellen die de PS doet op sociaal-economisch vlak en op vlak van migratie” vreemd dat de liberalen zo vlot meeschuiven. “Kennelijk overweegt de Vld om de Vlamingen miljarden te laten betalen, de tewerkstelling en de bedrijven onder druk te zetten en de migratiekraan open te laten staan. Het is nauwelijks te geloven dat de achterban van deze partij zomaar zou meestappen in deze waanzin, die maar 1 op de 3 Vlamingen vertegenwoordigt, dus een minderheid in de regio die het merendeel van de rekeningen betaalt”, aldus nog de N-VA-voorzitter.

CD&V-onderhandelaar Koen Geens had er zondagmiddag voor gepleit dat de N-VA in het veld gestuurd zou worden om, samen met de PS, na te gaan of een paars-gele regering mogelijk was. In de loop van de namiddag lekte dan uit dat informateur Paul Magnette de zes paars-groene partijen – Open Vld, MR, PS, sp.a, Groen en Ecolo – zaterdag bijeen had geroepen. N-VA en CD&V waren niet uitgenodigd, wat kandidaat-CD&V-voorzitter Sammy Mahdi “compleet respectloos” vond. Bart De Wever doet daar nu een schepje bovenop door te stellen dat Magnette zichzelf hierdoor tot formateur benoemd heeft.

bron: Belga