Federale formatie – “Doodleukste bescheidenheid voor een Vlaamse meerderheid”

Ook CD&V’er Pieter De Crem, minister van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Buitenlandse Handel, heeft zondagavond in een tweet uitgehaald naar de ontmoeting die informateur en PS-voorzitter Paul Magnette zaterdag heeft georganiseerd met de zes paars-groene partijen. “Na de misplaatste hoogmoed door Vlaamse ‘moral minority’ in abortusdossier nu de doodleukste bescheidenheid voor een Vlaamse meerderheid”, luidt het in de tweet van De Crem.

CD&V-onderhandelaar Koen Geens had er zondagmiddag voor gepleit dat de N-VA in het veld gestuurd zou worden om, samen met de PS, na te gaan of een paars-gele regering mogelijk was. In de loop van de namiddag lekte dan uit dat informateur Paul Magnette de zes paars-groene partijen – Open Vld, MR, PS, sp.a, Groen en Ecolo – zaterdag bijeen had geroepen. N-VA en CD&V waren niet uitgenodigd, wat kandidaat-CD&V-voorzitter Sammy Mahdi “compleet respectloos” vond.

N-VA-voorzitter Bart De Wever deed daar nog een schepje bovenop door te stellen dat Magnette zichzelf hierdoor tot formateur benoemd heeft.

bron: Belga