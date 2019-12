De herfst was er een van dertien in een dozijn

De herfst van 2019 kende alvast op weergebied weinig uitschieters. De temperaturen lagen met 11,3 graden net iets boven het gemiddelde en het was ook iets droger dan normaal, maar verder was het een seizoen van “dertien in een dozijn”, zegt het KMI. De gemiddelde temperatuur in september, oktober en november was 11,3 graden Celcius, iets warmer dan de normale 10,9 graden. Dat komt omdat september en oktober iets warmer waren dan normaal, terwijl november net wat frisser was. Het KMI registreerde 14 lentedagen – met temperaturen boven de 20 graden. Gemiddeld zijn het er net geen 13. Ook de twee zomerdagen met temperaturen boven de 25 graden en de vijf vorstdagen met temperaturen onder 0 zijn perfect normaal: gemiddeld telt de herfst twee zomerdagen, en 4,9 vorstdagen. De hoogste temperatuur was voor het Limburgse Koersel op 21 september, waar het toen 28,4 graden werd. De laagste werd gemeten op 20 november: -6,5 graden in Elsenborn.

Ook wat de neerslag betreft had de herfst weinig verrassingen in petto. September en november waren iets droger dan gemiddeld, terwijl oktober iets natter was. In totaal viel er in Ukkel 209,3 millimeter neerslag, normaal gaat het om gemiddeld net geen 220 millimeter. Wel was er de afgelopen herfst al een eerste keer sneeuw. Die viel op 9 november. In totaal sneeuwde het al vijf dagen in ons land. De grootste sneeuwdikte was voor Mont-Rigi, waar op 18 november een pak van 16 centimeter lag.

Tot slot was ook het aantal uren zon normaal. Van 24 september tot en met 21 oktober kregen we de zon amper te zien – 46 uur in plaats van de gemiddelde 107 uur – maar de rest van de herfst was wel overvloedig zonnig. In totaal kregen we 322 uur en 23 minuten zon in Ukkel, 23 minuten meer dan gemiddeld.

De afgelopen maand november bleef net als de hele herfst zonder grote uitschieters. Het was wel iets frisser dan gemiddeld: Ukkel tekende een gemiddelde van 6,6 graden op, terwijl het normaal 6,8 graden is. November was ook eerder droog, met 62,2 millimeter neerslag tegenover de normale waarde van 76,4 millimeter. We kregen dan ook iets meer zonneschijn dan gemiddeld: bijna 80 uur, in vergelijking met het gemiddelde van 66 uur en 17 minuten.

bron: Belga