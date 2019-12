Carnaval Aalst – “Ze zijn gesprongen voor ze geduwd werden”

De beslissing van de burgemeester van de stad Aalst om het beroemde carnavalsfeest zelf te laten schrappen van de Unesco-werelderfgoedlijst, is “een klassiek geval van springen voor er geduwd wordt”. Dat meldt de Brusselse rabbijn Menachem Margolin, voorzitter van de European Jewish Association (EJA), zondagavond in een Engelstalige reactie. Het Aalsterse carnaval kwam tijdens de vorige editie in opspraak. Op een praalwagen van de carnavalsgroep de Vismooil’n stonden Joodse karikaturen afgebeeld, met pijpenkrullen, haakneuzen en een grote kist met geld. Al snel kwam er kritiek van verschillende Joodse organisaties, die een klacht indienden bij gelijkekansencentrum Unia en de VN vroegen om Aalst Carnaval te schrappen van de Unesco-werelderfgoedlijst. Ook Unesco zelf vond de karikaturen respectloos.

“Ondanks brede kritiek, ondanks de duidelijk groteske antisemitische beelden, ondanks de mogelijkheid om op zijn minst de fouten en het aangebrachte leed te erkennen, is de burgemeester van Aalst consequent uitdagend en spottend gebleven”, aldus rabbijn Margolin. “Het is droevig dat wanneer de kans gegeven wordt om dingen recht te zetten en het carnaval terug te brengen naar universele waarden van fatsoen, er in plaats daarvan verkozen wordt om dat niet te doen.”

Volgens de rabbijn was het anti-joodse thema bovendien al duidelijk voor carnaval van dit jaar. “Meer antisemitische beelden zijn voorbereid die de spot drijven met Unesco en die groteske weergaven bevatten van religieuze joden”, klinkt het. “Het is nu duidelijk dat Aalst de status of erkenning van Unesco niet verdient. Het was al duidelijk dat Unesco meer dan waarschijnlijk de erkenning zou intrekken.”

“Wat we vandaag gezien hebben is een oefening om gezichtsverlies te vermijden, een klassiek voorbeeld van iemand die springt voor hij geduwd wordt”, aldus de rabbijn.

bron: Belga