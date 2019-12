Britse politie pakt terreurverdachte op

Na de dodelijke mesaanval op London Bridge heeft de Britse politie een terreurverdachte opgepakt. De verdachte is al voor terreur veroordeeld, maar was voorwaardelijk vrijgekomen. Zijn woning in Stoke-on-Trent is doorzocht, zo heeft de politie zondag bekendgemaakt. Daarbij rees de verdenking dat de man terreuractiviteiten aan het voorbereiden was. Er zijn geen aanwijzingen op een connectie met de aanslag in Londen op vrijdag. Er zou ook geen gevaar voor de samenleving zijn geweest. De dader van de aanslag op vrijdag, Usman Khan, was een jaar geleden ook voorwaardelijk vrijgelaten uit de gevangenis. Hij was veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag op de beurs van Londen. Een 70-tal terroristen die uit de gevangenis werden vrijgelaten, worden door de Britse autoriteiten opnieuw onder de loep genomen als gevolg van de steekpartij, zo zei premier Boris Johnson.

Bron: Belga