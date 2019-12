Beker van België basket (m) – Bekerhouder Antwerp is eerste halvefinalist

Antwerp heeft zich zondag als eerste club voor de halve finales van de Beker van België basketbal geplaatst. De bekerhouder versloeg Bergen met 78-70 en had vrijdag de heenwedstrijd in Henegouwen al met 56-73 gewonnen. Bij de rust stond Antwerp 35-26 voor, maar in het derde kwart knokte Bergen zich nog terug tot 37-37. Verder dan dat lieten de Giants het niet komen. Victor Sanders was met 22 punten topscorer van de partij. In het verliezende kamp deed Katin Reinhardt het één punt minder goed.

In de andere kwartfinales, die in december op de planning staan, neemt Charleroi het op tegen Oostende. Brussels treft Aalst terwijl Limburg United Leuven in de ogen kijkt. De winnaar van dat laatste duel wordt de tegenstander van Antwerp in de halve finales.

.

bron: Belga