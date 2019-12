VIDEO. Indonesiër bouwt eigen helikopter om files te omzeilen

De files in de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn legendarisch lang. De gemiddelde inwoner ondergaat de dagelijkse fileperikelen gelaten, maar één man verzet zich door zijn eigen helikopter te bouwen.

Elke dag pendelen 3,5 miljoen mensen met de auto naar het altijd zonnige maar ook vochtige Jakarta, met gigantische files tot gevolg. De Amerikaans-Indonesische journalist Seno Gumira Ajidarma berekende onlangs dat de gemiddelde Jakartaan tien jaar van zijn leven in de file staat. Het is dan ook geen wonder dat volgens de meest recente cijfers 70% van alle luchtvervuiling in de stad afkomstig is van auto’s.

Tijdverspilling

Eén man, Jujun Junaedi, is de dagelijkse files zo beu dat hij anderhalf jaar geleden begon met het bouwen van zijn eigen helikopter. Zijn droom is om van zijn woonplaats Sukabumi, 110 kilometer ten zuiden van Jakarta, naar de Indonesische hoofdstad te kunnen vliegen. “Het is ongelooflijk frustrerend om met de auto naar Jakarta te pendelen. Meer dan eens kom ik zonder brandstof te zitten, het is een tijdverspilling”, zegt de 42-jarige man.

Kostelijk

Tot nu toe heeft Junaedi ruim 30 miljoen rupiah (ongeveer 1.934 euro) besteed aan de bouw van zijn helikopter, maar zijn 8 meter lange creatie is nog niet luchtwaardig. “De motor en de wieken van de helikopter kunnen we niet zelf maken. Die onderdelen kosten vreselijk veel geld”, zegt zijn vrouw. “Als mijn man zo doorgaat, hebben we geen geld meer om eten te kopen.”

Ondanks de geldzorgen blijft Junaedi optimistisch. “Ik zal pas echt gelukkig zijn als mijn helikopter van de grond komt”, besluit hij.