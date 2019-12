Twee fans willen nier afstaan aan zieke vader van James Blunt

De prijs van meest toegewijde fans gaat naar de fanbase van James Blunt. Nadat de zanger in de Britse pers gepraat had over zijn zieke vader, stelden twee fans zich prompt kandidaat om een nier te doneren.

Charles Blunt lijdt al langer aan een chronische nierziekte en moet dringend een orgaantransplantatie ondergaan. Helaas blijken James en zijn zus niet te matchen, dus staat hun vader op een lange wachtlijst. De twee fans die met plezier een nier willen afstaan, geven de familie weer hoop: “Het is onvoorstelbaar dat ze dit doen. We blijven positief en hopen op een match. Het zou het mooiste kerstcadeau ooit zijn”, zegt de zanger in de Britse krant The Daily Express.

De ziekte van zijn vader heeft ervoor gezorgd dat James nog meer waarde aan zijn familie hecht. “Je beseft je dat je niet zoveel tijd hebt met een ouder als je zou willen.”