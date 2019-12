Prins Andrew wordt nu ook beschuldigd van financiële belangenvermenging

Volgens de Britse krant The Daily Mail zou prins Andrew in zijn eigen belang en dat van een bevriende zakenman gehandeld hebben tijdens een handelsmissie voor het Verenigd Koninkrijk. Eerder werd de prins al beschuldigd van seksueel misbruik en moest hij zijn publieke functies neerleggen.

De schandalen volgen zich in sneltempo op voor prins Andrew. Vandaag komt The Daily Mail op de proppen met financiële belangenvermenging in ‘The Prince Andrew Papers’. Zo zou de prins met zijn vriend en bankier David Rowland zaken gedaan hebben in een Caribisch belangstinsparadijs, terwijl hij eigenlijk het Verenigd Koninkrijk moest vertegenwoordigen op handelsmissie. Meer details zijn nog niet bekend.