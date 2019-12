Maak je gepersonaliseerde kersttrui met Hema

Ben jij zo iemand die de hele maand december liefst elke dag een andere kersttrui aantrekt? En ben je nog op zoek naar een origineel stuk om je collectie te vervolledigen? Haast je dan snel naar de dichtstbijzijnde Hema. De winkelketen verkoopt dit jaar namelijk een kersttrui die je met je eigen foto kan personaliseren.

De meeste kersttruien zijn versierd met sneeuwvlokjes, rendieren of een of ander grappig opschrift. Leuk, maar het kan beter. Wat dacht je bijvoorbeeld van een exemplaar versierd met je mooiste kerstachtige familieportret?

Voor klein en groot

Bij Hema ligt op dit moment een kersttrui in de winkelrekken die je stoutste kerstdromen doet uitkomen. Op de kersttrui prijken allerlei kerstachtige versiersels en vooraan staat een prachtige – zij het lege – sneeuwbol. En die is leeg met een reden. Het is namelijk de bedoeling dat je thuis je mooiste winterfoto (of iets anders) print, op maat knipt en in de sneeuwbol schuift. Of je nu kiest voor een fout kerstportret of je hond in een kerstmanpakje: het kan allemaal. De trui kost 22 euro en is weliswaar onderdeel van de mannencollectie, maar laat dat je vooral niet tegenhouden als je tot de vrouwelijke helft van de bevolking behoort. De kindervariant kost trouwens 18 euro, mocht je ook je kroost of andere kleine familieleden in een gepersonaliseerde kersttrui willen hullen.